Співробітники податкової служби сприяли виведенню у тінь понад 500 млн гривень

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність новопризначених посадових осіб Державної податкової служби, які сприяли висновку у тінь щомісяця понад 500 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновники допомагали ряду "конвертационно-транзитних груп обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ризику та ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах. Зокрема, співробітники ДПС вступили в змову з власниками ІТ-підприємства, яка займалася розробкою програмного забезпечення для ДПС та Державної фіскальної служби.

"Як розробники систем захисту комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб'єктів реального сектору економіки. Для цього використовувалися понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, через проведення безтоварних операцій і заміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що виконуючого обов'язки начальника ДПС в Одеській області викрили в дачі хабара керівника структурного підрозділу регіональної прокуратури. Чиновник пропонував щомісяця надавати за 25 тис. доларів за не перешкоджання незаконній діяльності. В результаті все керівництво ДПС області було відсторонено і призначена перевірка.

Також повідомлялося, що чиновники Дніпровського міськради присвоїли 25 мільйонів гривень, призначених для реконструкції дитсадків і шкіл. Дії зловмисників могли поставити під загрозу здоров'я дітей.