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Співробітники МЗС Фінляндії стали об'єктами кібершпіонажу

Автор: Валерія Поліщук

Дипломати Фінляндії стали об'єктом кібершпіонажу за допомогою шпигунської програми NSO Group Pegasus. У зв'язку з цим влада провела розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Фінляндії.

Розслідування проводилося протягом осені та зими 2021-2022 років.

"Справа стосувалася фінських відряджених співробітників, які працюють за кордоном. Розслідування дозволило оцінити хронологію інциденту", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що шпигунство в цей час не ведеться.

Нагадаємо, раніше МЗС Канади піддалося кібератаці.

Крім того, у ВООЗ заявили, що кібератаки є однією з п'яти загроз, з якими доведеться боротися світу в 2022 році.

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ФинляндияКібератака