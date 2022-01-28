Співробітники МЗС Фінляндії стали об'єктами кібершпіонажу

Дипломати Фінляндії стали об'єктом кібершпіонажу за допомогою шпигунської програми NSO Group Pegasus. У зв'язку з цим влада провела розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Фінляндії.
Розслідування проводилося протягом осені та зими 2021-2022 років.
"Справа стосувалася фінських відряджених співробітників, які працюють за кордоном. Розслідування дозволило оцінити хронологію інциденту", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві додали, що шпигунство в цей час не ведеться.
Нагадаємо, раніше МЗС Канади піддалося кібератаці.
Крім того, у ВООЗ заявили, що кібератаки є однією з п'яти загроз, з якими доведеться боротися світу в 2022 році.