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МЗС Канади піддалося кібератаці: що відомо

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Канада, Вівторок 25 січня 2022 05:22
МЗС Канади піддалося кібератаці: що відомо Фото: МЗС Канади піддалося кібератаці (freepik.com)
Автор: Наталья Скороход

Міністерство закордонних справ Канади піддалося кібератаці. Відповідну заяву зробило Міністерство фінансів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Злом Міністерства внутрішніх справ Канади стався в середу минулого тижня, проте повідомили про це сьогодні. При цьому досі невідомо, хто несе відповідальність за кібератаку.

В результаті атаки хакерів деякі Інтернет-послуги та сервіси на даний час недоступні, але для їх відновлення вживаються заходи щодо пом'якшення наслідків.

Казначейство зазначило, що інші урядові відомства не зазнали кібератаки.

"Ми постійно переглядаємо заходи щодо захисту канадців і нашої критично важливої інфраструктури від електронних загроз, злому і кібершпіонажу. Ми закликаємо всіх державних і неурядових партнерів використовувати передові методи кібербезпеки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що кібератаки є однією з п'яти загроз, з якими доведеться боротися світу в 2022 році. Про це заявили у ВООЗ.

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