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В ООН назвали п'ять загроз для всього світу в 2022 році

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США, Субота 22 січня 2022 07:59
В ООН назвали п'ять загроз для всього світу в 2022 році Фото: Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У 2022 році всьому світу доведеться боротися з п'ятьма основними загрозами. Про них розповів генеральний секретар Організації Об'єднаних націй Антоніу Гутерріш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

Основними загрозами, з якими доведеться зіткнутися всьому світу, Гутерріш назвав COVID-19, фінансову кризу, клімат, кібератаки та загрозу безпеці.

"Пандемія коронавірусу, кліматична криза, стан світової фінансової системи, інтернет-беззаконня і загрози миру й безпеці - це найбільші виклики, що стоять перед світом прямо зараз", - заявив Гутерріш на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

За його словами, світ не може ігнорувати ці проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись.

"Але ми не можемо дозволити собі розкіш просто каталогізувати наші проблеми. Ми повинні вирішити їх, і ми можемо їх вирішити. Але це можна зробити тільки як солідарне співтовариство держав", - сказав Гутерріш.

Нагадаємо, що в ООН назвали загрози, пов'язані з коронавірусом. Це може підірвати прогрес вакцинації у всьому світі.

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