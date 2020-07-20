У співробітника Шевченківського райсуду Києва виявили COVID-19

У співробітника Шевченківського районного суду міста Києва виявили COVID-19. Працівників, які контактували з інфікованим, відправили на самоізоляцію з подальшим тестуванням на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зараз керівництвом вирішується питання про проведення дезинфікуючих і профілактичних заходів у суді.

При цьому наголошується, що Шевченківський суд продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у співробітника ВАКС виявили коронавірус.

Крім того, в Україні виявили 651 новий випадок коронавіруса.