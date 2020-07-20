У сотрудника Шевченковского райсуда Киева выявили COVID-19

Суд работает в штатном режиме
У сотрудника Шевченковского районного суда города Киева обнаружили COVID-19. Работников, которые контактировали с инфицированным, отправили на самоизоляцию с последующим тестированием на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сейчас руководством решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.
При этом отмечается, что Шевченковский суд продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что у сотрудника ВАКС выявили коронавирус.
Кроме того, в Украине выявили 651 новый случай коронавируса.