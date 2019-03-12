Співробітника ДСНС у Запорізькій обл. затримали на хабарі

Посадовець вимагав кошти за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності в сфері пожежної безпеки

В Запорожской области на получении взятки разоблачен специалиста отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что денежные средства в сумме 280 тыс. гривен сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области по предварительному сговору с представителем коммерческой структуры требовал от руководителя предприятия за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере пожарной безопасности.

После получения второй части взятки в размере 260 000 гривен сотрудника ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и представителя коммерческой структуры задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

РБК-Украина писало, что задержанному на взятке заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлу Гвозденку Соломянский суд Киева избрал меру пресечения.

Ранее в Киеве на взятке задержали двоих сотрудников патрульной полиции. Они систематически вымогали деньги у водителей за непривлечение их к административной ответственности.