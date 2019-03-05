ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на хабарі затримали двох патрульних

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 10:44
У Києві на хабарі затримали двох патрульних
Фото: затримання патрульних (facebook Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции)

Патрульні систематично вимагали хабарі від водіїв

У Києві на хабарі затримали двох працівників патрульної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Повідомляється, що патрульні систематично вимагали гроші у водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності. Спочатку СБУ і співробітники внутрішньої безпеки задокументували отримання від водія 3800 гривень. Після чого їх затримали на наступному хабарі у розмірі 9900 гривень.

На даний момент прокуратура готує фігурантам підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

 

Фото: затримання патрульних (facebook Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського відділу поліції на хабарі 3 тис. доларів. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, до цього в Запорізькій області затримали на хабарі військового комісара. Його викрили на вимаганні 1200 доларів США за непризов на службу та видачу військового квитка.

У Києві оголошено штормове попередження
Новини України Київполициявзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся