У Києві на хабарі затримали двох патрульних

Фото: затримання патрульних (facebook Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции)

Патрульні систематично вимагали хабарі від водіїв

У Києві на хабарі затримали двох працівників патрульної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Повідомляється, що патрульні систематично вимагали гроші у водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності. Спочатку СБУ і співробітники внутрішньої безпеки задокументували отримання від водія 3800 гривень. Після чого їх затримали на наступному хабарі у розмірі 9900 гривень.

На даний момент прокуратура готує фігурантам підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання патрульних (facebook Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського відділу поліції на хабарі 3 тис. доларів. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, до цього в Запорізькій області затримали на хабарі військового комісара. Його викрили на вимаганні 1200 доларів США за непризов на службу та видачу військового квитка.