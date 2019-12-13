Співпрацю України та Грузії необхідно розвивати на рівні парламентів, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що взаємодію України та Грузії необхідно розвивати на рівні парламентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради.

Так, Разумков провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Ґахарією.

"Під час зустрічі вони обговорили питання подальшої активізації співпраці між країнами та перспективи розвитку дипломатичних платформ, членами яких є Україна і Грузія… Дмитро Разумков наголосив, що взаємодію між країнами необхідно розвивати як на рівні парламентів, так і за іншими напрямами. Одним із дієвих і ефективних механізмів співпраці, за його словами, є парламентські групи дружби", - вказано у повідомленні.

Крім того, Разумков підтримав пропозицію грузинського прем'єра щодо зміцнення контактів та обміну досвідом у питаннях проведення реформ.

"Ґахаріа запевнив у готовності і надалі підтримувати український народ та запропонував створити коаліцію за розвиток без агресії для захисту базових інтересів країн", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, як анонсувалося раніше, 12 грудня Україну відвідають глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану для участі у саміті глав урядів країн-учасниць Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ. Делегацію Грузії очолить прем'єр-міністр Георгій Гахаріа.

Як писало РБК-Україна, у кінці листопада візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до України було відкладено на наступний рік на прохання української сторони.