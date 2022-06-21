Співпрацював з ворогом: СБУ викрила одного з керівників "Укренерго"

Служба безпеки України повідомила начальнику одного з регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії "Укренерго" про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Посадовець перебував на тимчасово окупованій території Донецької області. СБУ вказує, що він добровільно погодився співпрацювати з окупантами та обійняв посаду очільника так званих "Маріупольських магістральних мереж "ДНР".

Після "призначення" чоловік передав окупаційній владі активи захопленого об’єкта та забезпечив від’єднання його потужностей від Об’єднаної енергосистеми України.

Правоохоронці також повідомили про викриття інших злочинів.

В Донецькій області:

СБУ затримали агента РФ, який у районі Бахмута збирав розвіддані щодо позицій артилерії та інших бойових підрозділів ЗСУ.

Правоохоронці встановили, що інформатор був завербований кадровим співробітником російських спецслужб. Замовники також цікавилися інформацією щодо наслідків окупаційних ракетних ударів по місту та перебуванням представників міжнародних організацій в регіоні.

У Києві:

Контррозвідка служби затримала бойовика терористичного угруповання "Восток", який брав активну участь у захоплені військових об’єктів у тимчасово окупованому Донецьку.

Слідство зазначає, що затриманий - колишній заступник командира підрозділу Нацгвардії України, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там його призначили інструктором з бойової та спеціальної підготовки бойовиків.

Повідомляється, що затриманий довгий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованих територіях на сході, але згодом переїхав у столицю і влаштувався в одну з охоронних фірм.

У Миколаївській області:

Правоохоронці ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів, які були викрадені поблизу лінії південного фронту.

У підозрюваних вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22 і автомат Калашникова з набоями. Зазначається, що вони намагались продати зброю представникам кримінальних кіл.

Торгівців затримали, їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.