ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Співпрацював з ворогом: СБУ викрила одного з керівників "Укренерго"

Новость на русском →
Україна, Вівторок 21 червня 2022 15:33
Співпрацював з ворогом: СБУ викрила одного з керівників "Укренерго" Фото: СБУ затримала одного з керівників "Укренерго" через співпрацю з окупантами (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України повідомила начальнику одного з регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії "Укренерго" про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Посадовець перебував на тимчасово окупованій території Донецької області. СБУ вказує, що він добровільно погодився співпрацювати з окупантами та обійняв посаду очільника так званих "Маріупольських магістральних мереж "ДНР".

Після "призначення" чоловік передав окупаційній владі активи захопленого об’єкта та забезпечив від’єднання його потужностей від Об’єднаної енергосистеми України.

Правоохоронці також повідомили про викриття інших злочинів.

В Донецькій області:

СБУ затримали агента РФ, який у районі Бахмута збирав розвіддані щодо позицій артилерії та інших бойових підрозділів ЗСУ.

Правоохоронці встановили, що інформатор був завербований кадровим співробітником російських спецслужб. Замовники також цікавилися інформацією щодо наслідків окупаційних ракетних ударів по місту та перебуванням представників міжнародних організацій в регіоні.

У Києві:

Контррозвідка служби затримала бойовика терористичного угруповання "Восток", який брав активну участь у захоплені військових об’єктів у тимчасово окупованому Донецьку.

Слідство зазначає, що затриманий - колишній заступник командира підрозділу Нацгвардії України, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там його призначили інструктором з бойової та спеціальної підготовки бойовиків.

Повідомляється, що затриманий довгий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованих територіях на сході, але згодом переїхав у столицю і влаштувався в одну з охоронних фірм.

У Миколаївській області:

Правоохоронці ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів, які були викрадені поблизу лінії південного фронту.

У підозрюваних вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22 і автомат Калашникова з набоями. Зазначається, що вони намагались продати зброю представникам кримінальних кіл.

Торгівців затримали, їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала російського диверсанта, який готував вибухи на Укрзалізниці.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який хотів доєднатися до лав ЗСУ, щоб потім перейти на бік окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни