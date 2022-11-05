Сотни погибших. ВСУ уничтожили батальон мобилизованных оккупантов в Луганской области, - СМИ

Российский солдат Алексей Агафонов, который остался живым после обстрела ВСУ, рассказал, что более 500 человек из его батальона были убиты.

По его словам, изначально командир обещал отправить их в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они должны были вступить в ряды "территориальной обороны". Но в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и отдали приказ "окапываться и удерживать линию обороны".

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"Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, "Грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные - все”, - добавил военный.

Он также отметил, что в этом районе Луганской области, где он попал под обстрел, был разбит по меньшей мере еще один батальон.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", - отметил оккупант.

Агафонов рассказал, что в Сватово свозят большое количество мобилизованных из РФ для того, чтобы "закрывать бреши в обороне". По его словам, украинские войска уже зачистили всю территорию, где находились россияне, которых мобилизовали.

Также информацию о большом количестве погибших оккупантов подтверждают и жены выживших военных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл минометный обстрел. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят помощи", - рассказывает Людмила Черных, жена военного, который попал под обстрел ВСУ.

При этом в России родственники мобилизованных в субботу, 5 ноября, собрались возле здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им информацию о близких.