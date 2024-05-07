Сотни украинцев в Польше подают заявления на международную защиту

Согласно данным Департамента по делам иностранцев, в январе-марте 2024 года количество заявлений о международной защите в Польше выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего об убежище просили почти 3000 человек. Больше всего заявителей было из Украины – 1,2 тыс. человек. Чуть меньше – из Беларуси (1000 человек) и России (300 человек).

"Иностранцу предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения", – объясняют на странице ведомства.

Департамент по делам иностранцев в первом квартале 2024 года одобрил предоставление международной защиты в Польше 1,2 тыс. иностранцев. Больше всего гражданам таких стран:

Беларуси – 670 человек;

Украины – 410 человек;

России – 50 человек.

Заявления о международной защите обычно рассматриваются 6 месяцев. В первом квартале 2024 года среднее время изучения оснований для получения убежища было примерно 4,5 месяца.

При оформлении статуса беженца иностранцы имеют право на социальную поддержку (включая проживание, питание, медицинское обслуживание) от Департамента по делам иностранцев, и на курсы, которые включают изучение польского языка. Просители убежища могут оставаться в центрах для беженцев или жить самостоятельно за их пределами.

Международная защита отличается от временной защиты, которую предоставляют в связи с войной в Украине. Временная защита действует как право на проживание в стране с правом работать, доступом к образованию и медицинской помощи. Временная защита для украинцев в ЕС продлена до 2025 года.