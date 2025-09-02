ua en ru
Сотни тысяч остарбайтеров не вернулись в Украину после Второй мировой, - историк

Вторник 02 сентября 2025 12:11
Сотни тысяч остарбайтеров не вернулись в Украину после Второй мировой, - историк Фото: Многие украинцы после Второй мировой войны остались в Германии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

После завершения Второй мировой войны в Советский Союз вернули лишь часть украинцев, которых нацисты вывезли на принудительные работы в Германию. Сотни тысяч людей остались за границей, опасаясь преследований и репрессий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научно-исследовательским отделом Второй мировой войны Музея войны, кандидат исторических наук Александр Белоус.

Сколько украинцев вывезли и сколько вернулось

По словам историка, на принудительные работы в Германию было отправлено около 2,4 млн украинцев. Домой вернули примерно 1,8 млн, но далеко не все смогли сразу отправиться в родные города и села.

Каждый остарбайтер проходил проверку в фильтрационных лагерях НКВД. Любое слово, сказанное неосторожно, могло стать основанием для наказания. Часть людей отправляли в ГУЛАГ, другие оказывались под постоянным наблюдением спецслужб.

Почему многие остались за границей

В то же время значительное количество украинцев приняли решение не возвращаться домой. По словам Белоуса, люди понимали, что в СССР их могут ждать преследования, поэтому оставались в странах Западной Европы или эмигрировали в США и Канаду.

Историк привел несколько примеров. Украинка Надежда Сайц после войны осталась в Германии, где впоследствии возглавила союз украинских женщин. Львовянин Роман Фернцевич эмигрировал в США и сотрудничал с Библиотекой Конгресса, помогая сохранению украинских материалов.

Репрессии и утраченное имущество

"Когда люди возвращались, у них еще на границе отбирали пожитки, которые они заработали в неволе. Фактически с мешком вывезли - с таким же мешком и привозили домой", - подчеркнул Белоус.

По его словам, судьба остарбайтеров стала одним из самых трагических примеров послевоенной истории, ведь часть украинцев осталась изгнанниками на чужбине, а те, кто вернулся, часто сталкивались с недоверием и репрессиями.

РБК-Украина рассказывало, что во время Второй мировой войны советская власть использовала украинских деятелей культуры как инструмент для поднятия патриотизма и боевого духа. Одних художников, как Сосюру или Рыльского, тогда поддерживали, но впоследствии обвиняли в "чрезмерной украинизации". Зато авторов, которые полностью соответствовали советским канонам, например Корнийчук, власть вознаграждала высокими должностями и премиями.

Также мы писали, что 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала Акт капитуляции и официально завершилась Вторая мировая война, в СССР эту дату фактически игнорировали. Советская власть акцентировала внимание только на "своих" ключевых датах - 22 июня и 9 мая, замалчивая события, где роль СССР была неоднозначной. Поэтому для советских граждан 2 сентября оставалось обычным днем без празднования.

