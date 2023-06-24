Самая дешевая квартира, которую продают в Киеве. Как она выглядит и сколько стоит

Купить жилье в Киеве в 2023 году дешевле 25 000 долларов практически нереально. Однако все же встречаются очень бюджетные предложения. Правда, при покупке такого жилья можно столкнуться с некоторыми нюансами: не сданный в эксплуатацию дом, очень маленькая площадь и так далее.

РБК-Украина проанализировало предложения на рынке и рассказывает, как выглядят две самые дешевые квартиры, которые продаются в Киеве.

Самые дешевые квартиры в Киеве. Как они выглядят: фото

По данным сайтов-агрегаторов объявлений о продаже жилья, в Киеве оказалось как минимум две квартиры стоимостью 19 000 долларов. Одна – в доме в Голосеевском районе, еще не сданном в эксплуатацию. А вторая – квартира на вторичном рынке в Днепровском районе.

Мини-квартира без ремонта площадью 23 метра

Первая квартира за 19 000 долларов продается в ЖК Champion City (Демеевский квартал) по улице Ракетная, 24. У этого комплекса всего два дома, ни один из них еще не сдан в эксплуатацию. Дом, где продается квартира, уже построен. По данным Lun.ua, продажи квартир в этом ЖК приостановлены, хотя объявления с квартирой до сих пор есть на разных сайтах.

Фото: Квартира в новостройке без ремонта за 19 000 долларов, Голосеевский район Киева (rieltor.ua)

Однокомнатная квартира площадью 23,7 метра расположена на 17 этаже. Владельцам обещают жилье с панорамными окнами и автономным отоплением (котельная в доме). В квартире еще нужно провести основные ремонтные работы.

"Территория ЖК закрыта, вход только по магнитному ключу. Остановка транспорта возле дома, в ЖК собственное маршрутное такси. До станций метро Голосеевская, Демеевская, Выдубичи – 10 минут на авто или 15-30 минут на общественном транспорте. Есть автопарковка во дворе, и снаружи, запланировано также окончание строительства паркинга", – обещают в объявлении.

Квартира, где нужно все отремонтировать

Вторая самая дешевая квартира продается в Днепровском районе по адресу проспект Соборности, 5-а. В объявлении квартира рекламируется как доступное жилье в столице.

Квартира площадью 24 квадратных метра расположена на 5 этаже кирпичного дома 1963 года постройки. В отличие от первой квартиры сюда теоретически можно сразу заселяться.

Состояние квартиры описывают как удовлетворительное, хотя по фото видно, что здесь придется производить капитальный ремонт. Пол, обои, двери и многое другое требуют замены. Также в этой квартире – старая мебель советского образца, и ванная и туалет в неудовлетворительном состоянии. Видно, что во многих местах покрытие стен поразил грибок, обои отклеиваются. Не исключено, что сантехника тоже требует замены.

Фото: Квартира за 19 000 долларов на вторичном рынке, левый берег Киева (rieltor.ua)

"До станции метро Дарница – 15-20 минут на городском транспорте, 8 минут на авто, Левобережная – 15 минут на городском транспорте, 9 минут на авто, Черниговская – 15 минут городским транспортом, 10 минут на машине. За 2 минуты от дома – остановка городского транспорта: автобусы, троллейбусы, маршрутные такси", – рекламируют предложение риелторы.

И добавляют, что торг уместен. Значит эту квартиру на практике можно купить даже дешевле 19 тысяч.

Советуем подходить к выбору квартир ответственно, проверив все имеющиеся документы. Также следует внимательно проверять состояние жилищного фонда, поскольку порой реальная ситуация с квартирой может отличаться от того, как ее описывают в рекламных объявлениях.