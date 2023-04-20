Сотни солдат армии Судана с оружием вторглись на территорию Чада, их разоружили

Брахим заявил на пресс-конференции, что конфронтация между суданцами может привести к новым волнам беженцев, и добавил, что поддержание безопасности станет затруднительным.

Правительство Чада закрыло границу с Суданом в субботу и призвало к спокойствию на фоне очевидной попытки государственного переворота в Хартуме.

Министр обороны западноафриканской страны заявил, что в прошлом страна принимала более 400 тысяч суданских беженцев.

"Сегодня тысячи беженцев пересекают нашу границу в поисках защиты. У нас нет другого выбора, кроме как приветствовать и защищать их", — добавил Брахим.