Сотни ракет и дронов. РФ заказала у Ирана новую партию вооружения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию", - пишет издание со ссылкой на источники в ООН в Нью-Йорке.

Таким образом Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для осуществления атак - есть несколько сотен снарядов и сотни дронов.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов", - сказал источник в Нью-Йорке.