Сотни ракет и дронов. РФ заказала у Ирана новую партию вооружения

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию", - пишет издание со ссылкой на источники в ООН в Нью-Йорке.
Таким образом Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для осуществления атак - есть несколько сотен снарядов и сотни дронов.
"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов", - сказал источник в Нью-Йорке.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что после того, как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран сменил позицию и признал свою причастность к поставкам оружия в РФ.
Также ранее мы писали, что Беларусь намерена производить снаряды для артиллерии и РОВД вместе с Ираном.
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