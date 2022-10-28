Сотни представительниц движения "Зе!Жінки" вносят вклад в победу, - Шуляк

Женская часть партийной команды "Слуга народа" с первых дней полномасштабного российского вторжения вносит вклад в победу и планирует восстановление и дальнейшее развитие Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк на конгрессе движения "Зе!Жінки" в Тернополе.

"Полномасштабная война с Россией длится уже девятый месяц. Это время крови, горя и слез. И одновременно - период несокрушимости, мужества и героизма, гордости за Украину и украинцев. Это касается всех наших соотечественников. Благодарность и гордость - это именно те чувства, которые переполняют, когда думаешь о наших депутатах, сотрудницах партийных секретариатов и органов местного самоуправления", - сказала Шуляк.

Она также упомянула многих представительниц движения "Зе!Жінки", которые помогают приближать победу каждая на своем месте.

"Сегодня мы эти истории собираем в рамках партийного проекта "Герои среди нас". Материала там на несколько лет вперед. Сотни членов движения "Зе!Жінки" и нашей большой политической команды в целом с начала полномасштабной войны вносят вклад в нашу общую победу", - констатировала Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что уже сейчас нужно думать о перспективах восстановления и дальнейшего развития страны.

"Мы должны изучить уроки, которые нам дала эта война, и сделать выводы для будущего. Чтобы после победы мы смогли построить свободную и независимую, европейскую и преуспевающую страну", - отметила Шуляк.

Шуляк также пообещала полную поддержку инициатив движения "Зе!Жінки" в этой сфере на разных уровнях.

"Мы будем развивать и поддерживать женское лидерство - на партийном уровне, в диалоге с местными органами исполнительной власти и местного самоуправления, при решении вопросов назначения на соответствующие должности", - заверила она.