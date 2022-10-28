Шуляк: женщины будут занимать лидерские позиции в восстановлении страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время конгресса движения "ЗеЖінки" в Тернополе.

"Во время войны женщины доказали, что имеют в обществе не менее важную, а в некоторых вопросах - и ведущую роль. В ВСУ сегодня служат 38 тыс. женщин, среди них более 5 тыс. на передовой. Равенство между женщинами и мужчинами не может больше быть предметом дискуссий, она должна стать нормой как законодательной, так и общественной", - сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что обеспечение равенства должно стать одним из ключевых направлений государственной политики.

"Должны уже сегодня предлагать те нормы, которые обеспечат равенство возможностей, размеров зарплат за одну и ту же работу, недопущение дискриминации по гендерному принципу на рабочем месте, в доступе к государственным услугам. Украина является кандидатом на полноценное членство в ЕС, и пора воплощать европейские нормы не только в законодательство, но и в повседневную жизнь", - добавила нардеп.

Она призвала представительниц движения "ЗеЖенщины" уже сейчас формировать ряд первоочередных реформ, "дорожную карту равенства", которая станет основой будущих законодательных инициатив.

"Целесообразно будет собирать проблематику "снизу вверх", чтобы каждая член движения могла предложить механизмы обеспечения реального равенства в различных сферах жизни. Эту проблематику и эти предложения необходимо изучить, проанализировать и превратить в конкретные законопроекты", - заявила Шуляк.

Также, по ее мнению, одной из составляющих восстановления страны должна стать нулевая толерантность к насилию во всех его проявлениях.

"После трагедии Бучи, Мариуполя, Изюма должны сделать все, чтобы насилие даже в малейшем масштабе не претендовало на место в общественной и частной жизни", - отметила она.

Для этого Украина должна активизировать работу с международными организациями, чтобы привлечь военных преступников к ответственности. Главную роль в этом должны играть члены движения - народные депутаты, которые входят в украинские делегации в международных организациях или вовлечены в различные формы межпарламентского сотрудничества.

Другой аспект этой проблемы - борьба с домашним насилием.

"Мы наконец-то ратифицировали Стамбульскую конвенцию, которая ждала ратификацию в Украине 11 лет. Теперь ее нужно превратить в реальность: принять ряд законопроектов, усиливающих ответственность за домашнее насилие, обеспечивающих действенную защиту жертв и оперативное реагирование правоохранителей и общества", - подчеркнула Шуляк.

Еще одной составляющей обновления страны она назвала женское лидерство.

"В больницах и школах, на передовой и в тылу, в терробороне и в заботе о переселенцах женщины проявили свои лучшие лидерские качества. Также лидерскую роль мы должны играть и в процессах восстановления и восстановления", - констатировала глава СН.

В частности, это касается планирования более экологических и безопасных городских сред, удобного расположения объектов инфраструктуры, рационального расходования выделенных средств, забота о потребностях матери и ребенка, образовательном развитии, достойном медицинском обслуживании.