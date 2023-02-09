RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сотни чиновников были привлечены к ответственности. Резников рассказал об аудите в Минобороны

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По результатам аудита, прошедшего в Министерстве обороны Украины, сотни должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны были привлечены к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"621 должностное лицо Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников", - заявил Резников.

Он пояснил, что 497 человек были привлечены к материальной ответственности, еще 124 к дисциплинарной.

Резников подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - отметил министр.

Напомним, ранее Резников анонсировал, что Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и внедрит механизм общественного контроля.

Все подробности конфликта читайте в материале РБК-Украина "Переполох у Минобороны. Почему у Зеленского решили уволить Резникова и сразу передумали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныАлексей Резников