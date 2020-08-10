Більше сотні хворих: Чернівецька область може потрапити до "червоної зони"

У Чернівецькій області другий день поспіль більше сотні хворих. За попередню добу, 9 серпня, зафіксували 108 нових випадків.

Про це заявив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Всього було досліджено 432 зразки.

"Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку - 6777 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу стало відомо, що 46 буковинців одужали від COVID-19. Усього ж недугу на даний час побороли 5215 осіб.

"Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до "червоної зони". Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень", - наголосив Осачук.

Нагадаємо, станом на 9 серпня послаблювати карантин не можуть 8 областей та Київ через завищені епідемічні показники.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні зафіксували 1199 нових випадків коронавірусу; жертвами хвороби вчора стали 18 українців.