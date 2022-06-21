Сотні автопотягів застрягли на кордоні з Литвою. Москва знову звинувачує Вільнюс
На кордоні з Литвою застрягли кількасот автопотягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
У Росії у затримці з пропуском фур звинуватили Литву, яка нібито розширила заборону на транзит вантажів з РФ, включивши до переліку обмежень і вантажний автомобільний транзит, хоча черги, що виникли на білорусько-литовському кордоні, зовсім не пов'язані з обмеженнями, які ввела Литва з 18 червня.
"Часткове обмеження вантажного транзиту стосується й автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем", - цитує видання повідомлення відповідного відомства РФ.
У Росії запевняють, що литовські митники нібито вже почали розгортати фури на кордоні у пункті пропуску Мядинінкай (пункт пропуску на білорусько-литовському кордоні). В результаті там, за даними російської сторони, вже утворилася велика черга із вантажних автопотягів.
"Інтерфакс", нібито посилаючись на офіційні дані литовської митниці, станом на 21 червня повідомляє, що перепустки в Литву очікують близько 330 автопоїздів, а час очікування проїзду становить понад 32 години.
При цьому в офіційній заяві Асоціації міжнародних автомобільних перевізників "БАМАП" від 21 червня йдеться, що черги на кордоні спостерігаються вже близько двох місяців і пов'язані з вимогою литовських митників до водіїв вантажних транспортних засобів, що прямують з Білорусі, письмово декларувати паливо, що ввозиться.
Як повідомлялося, з 18 червня залізниця Литви перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда. Йдеться про 50% вантажів, що потрапили під санкції ЄС.
Дії литовської сторони у Росії розцінили як "відкрито ворожі" і зажадали негайного скасування блокування транзиту товарів. У повідомленні МЗС йдеться, що в іншому випадку "Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів".
Крім того, буквально сьогодні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, який прибув до Калінінградської області на нараду з національної безпеки, пригрозив Литві через нещодавню заборону на транзит російських товарів. Він заявив, що блокада Калінінграда "серйозно позначиться на жителях Литви".
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