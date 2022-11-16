ВТО предупредила о рисках спада в крупнейших экономиках из-за войны РФ против Украины

"Возможно, это произойдет не везде, но несколько ключевых стран рискуют скатиться в рецессию", - сказала агентству Оконджо-Ивеала в кулуарах встречи лидеров G20 на Бали, Индонезия.

По ее словам, влияние может быть весьма значительным для развивающихся рынков и бедных стран, которым для восстановления нужен внешний спрос со стороны развитых стран.

ВТО в прошлом месяце прогнозировала, что мировая торговля вырастет всего на 1,0% в 2023 году, что резко ниже предполагаемого роста на 3,5% в этом году.

"Существует так много неопределенностей, и большинство рисков связаны с негативными последствиями", такими как последствия войны в Украине и инфляция, сказала она.

Второй день переговоров лидеров Группы G20 в среду был прерван экстренной встречей для обсуждения сообщений о падении ракеты на территории Польши, что усилило неопределенность в отношении экономических последствий войны РФ против Украины.

Оконджо-Ивеала сказала, что она призвала лидеров G20 поэтапно отменить ограничения на экспорт продуктов питания, которые усиливаются и наносят ущерб бедным странам, повышая цены на продукты питания.

Среди нескольких ярких моментов, которые она отметила то, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин встретились на саммите G20, чтобы наладить напряженные двусторонние отношения, которые являются одними из факторов неопределенности, влияющих на перспективы глобального восстановления.

"Не хочется вдаваться в подробности, но всегда хорошо, когда две крупнейшие экономики мира разговаривают друг с другом. Конечно, в отношении торговли это очень полезно", - сказала Оконджо-Ивеала о встрече лидеров США и Китая.

Оконджо-Ивеала сказала, что она "очень надеется" на какой-то прорыв в реформировании системы разрешения споров ВТО, которая была парализована с 2019 года, когда администрация бывшего президента США Дональда Трампа заблокировала назначение судей апелляционного органа, рассматривающего мировые торговые споры.

"Американцы активно консультируются с другими членами на неформальном уровне", - сказала она, добавив, что более активное участие США поможет ускорить прогресс в реформах с начала следующего года.

На встрече в сентябре министры торговли стран с развитой экономикой G7 договорились работать над созданием функционирующей системы разрешения споров в ВТО к 2024 году.