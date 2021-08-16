Стан здоров'я журналіста Єсипенка в російській в'язниці погіршується, - омбудсмен

Здоров'я українського журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, погіршується. Керівництво ізолятора ігнорує його стан і відмовляє в наданні медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову .

За її словами, у Єсипенка почалися серйозні проблеми з артеріальним тиском і зором, загострилася сечокам'яна хвороба. "Що стало застосування до Владислава тортур і незаконних методів допиту під час безпідставного затримання в березні 2021 року", - уточнила омбудсмен.

Денісова додала, що співробітники ФСБ Росії надягали журналісту на голову пакет, позбавляючи можливості дихати, підключали електричний струм до різних частин тіла і жорстоко били.

"Адміністрація СІЗО цинічно ігнорує погіршення стану здоров'я нашого співвітчизника і не надає необхідної медичної допомоги", - додала вона.

Омбудсмен звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження і надати відповідний комплекс лікування українському журналісту.