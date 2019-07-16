Стан здоров'я Бекірова погіршився, - адвокат

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують в медчастині СІЗО в окупованому Сімферополі, знову погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомив адвокат активіста Олексій Ладін, в останні дні Бекіров відчуває біль у серці та сильні судоми. Адвокат додав, що у Бекірова з'явилася сильна аритмія, яка посилюється при фізичному навантаженні.

"Останні чотири дні у нього дуже сильні судоми, які завдають йому величезного фізичного болю, він не може спати. Крім того, у нього постійні проблеми з серцем. Останній місяць у нього сильна аритмія. При найменшому фізичному навантаженні, наприклад, встав, взяв у руки віник, - аритмія посилюється, скаче тиск. Через це він змушений перебувати в лежачому стані", - розповів він.

Крім того, за словами родичі кримськотатарського активіста, окупаційна влада забороняє передавати в медчастину ліки, які необхідні Бекірову.

"За словами дочки, вона протягом двох днів вже не може передати батькові ліки. Вчора у нього закінчилися таблетки від діабету і серця. Лікар медсанчастини цю інформацію заперечує, каже: щодня всі ліки приймають", - додав Ладін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Едем Бекіров практичного нічого не їсть через проблеми з цукром в крові. Адвокат розповів, що за допомогою голодування Бекіров намагається знижувати рівень цукру.