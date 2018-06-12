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Інтерв'ю

У радника Трампа стався серцевий напад

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 07:03
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

У Лоуренса Кудлоу стався серцевий напад

У радника президента США Дональда Трампа з економічних питань Лоуренса Кудлоу стався серцевий напад незадовго до початку зустрічі із Ким Чен Ином. Про це у своєму Twitter повідомив Дональд Трамп.

"У нашого великого Ларрі Кудлоу, який так старанно працює над торгівлею та економікою, щойно стався серцевий напад", - написав Трамп.

Також Дональд Трамп повідомив, що наразі його радник перебуває у Медичному центрі Уолтера Ріда.

Нагадаємо, в Сінгапурі розпочалася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Так, наразі зустріч "тет-а-тет" вже завершена. Як повідомляється, розпочалась розширена двостороння зустріч з перекладачами.

Окрім цього, після завершення саміту Трамп буде давати прес-конференцію.

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом США Дональдом Трампом. Як стало відомо з фотографій в соціальних мережах, лідер КНДР відправився на прогулянку по місту з готелю Marina Bay Sands та казино.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, советник, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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