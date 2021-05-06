Статки найбагатших українців за рік зросли на 40%: хто очолює рейтинг Forbes

Рейтинг традиційно очолює олігарх Рінат Ахметов, статки якого за рік зросли майже втричі - з 2,8 млрд доларів до 7,6 млрд доларів.

Друге місце, у списку найбагатших українців, знову посів власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук зі статками 2,5 млрд доларів (у минулому році - 1,4 млрд доларів).

На третьому місті - Костянтин Жеваго (Ferrexpo) - 2,4 млрд доларів. За рік він розбагатів більш ніж у двічі. У 2020 році він обіймав сьоме місце зі статками 1,1 млрд доларів.

Ігор Коломойський збільшив статки з 1 млрд доларів до 1,8 млрд доларів та піднявся з восьмого на четверте місце.

Геннадій Боголюбов, як і в минулому році, - на п'ятому місці. За рік його статки збільшилися з 1,2 млрд доларів до 1,7 млрд доларів.

На шостому місці Олександр і Галина Гереги ("Епіцентр") - 1,7 млрд доларів. У минулому ріці вони були на четвертому місці зі статками 1,3 млрд доларів.

П'ятий президент України Петро Порошенко опустився з третього на сьоме місце. Його статки зросли з 1,4 млрд доларів до 1,6 млрд доларів.

За даними видання, 76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до 125 млн доларів. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше, семеро – повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представництво - в IT та енергетиці.

На руку найбагатшим українцям зіграло зростання котирувань ключових експортних товарів - нафти, сталі, пшениці й кукурудзи. Навесні 2021‑го зростання цін на сировинні товари лише прискорилося, створюючи непоганий зачин для збільшення статків учасників національної сотні і в 2022 році. Втім, і для несировинних активів мав місце ефект низької бази порівняння: торішні оцінки формувалися на тлі невизначеності, змішаної з панікою, зазначає видання.