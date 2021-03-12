Статки Ахметова знизилися відносно довоєнного рівня у два рази, - Forbes

Статки Ріната Ахметова в березні 2021 року склали $7,6 млрд, що дозволило йому зайняти 330-е місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Це майже в два рази менше, ніж в останньому довоєнному рейтингу 2013 року, коли вартість активів найбагатшого українця оцінили в $15,4 млрд.

На думку аналітиків Forbes, найціннішим активом Ріната Ахметова є 75% акцій гірничо-металургійної компанії "Метінвест", яку оцінили в $3,3 млрд. Це майже в півтора рази більше, ніж вартість його енергетичного бізнесу.

Енергохолдинг ДТЕК, який входить в структуру СКМ, коштує $2,1 млрд.

Нерухомість, що належить структурам Ахметова, Forbes оцінив в $0,7 млрд, банк ПУМБ і транспортно-експедиторську компанію "Лемтранс" - по $0,3 млрд кожен. Всі інші активи оцінені в $0,9 млрд.

У своїй методиці Forbes враховує всі статки бізнесменів: акціъ підприємств, нерухомості, транспортних засобів, предметів мистецтва, рахунків у банках та готівки. Ліквідні акції публічних компаній оцінені за ринковою вартістю.

Приватні компанії оцінюються на підставі фінансових показників та інформації про обсяги продажів за останній доступний період шляхом порівняння з вартістю аналогічних українських і світових компаній, а також компаній, які були об'єктами злиттів і поглинань в останні роки.

Активи, які не генерують грошового потоку, оцінені за ліквідаційною вартістю.