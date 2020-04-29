Стан звільнених з полону українців в обсервації задовільний

Стан звільнених з полону громадян України, які перебувають на обсервації в Донецькій області, задовільний, зараження коронавірусом не виявлено. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр Педенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Педенка, всі звільнені з російського полону особи, що перебувають на обсервації, мають задовільний стан здоров'я та не скаржаться на присутність ознак гострих респіраторних захворювань.

Зазначається, що цього тижня термін обсервації звільнених полонених закінчується, у них повторно візьмуть зразки для проведення ПЛР-дослідження на коронавірус. Якщо результати тестування будуть негативними, особи зможуть повернутися додому з обсервації.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" та "ЛНР". З російського полону повернулися 20 громадян України. Звільнені з полону українці повинні були пройти обов'язкову 14-денну обсервацію.

Крім того, рамках обміну полоненими Київ передав бойовикам "Л/ДНР" двох громадян Росії. Російський консул зафіксував добровільну участь звільнених громадян РФ в процесі обміну.