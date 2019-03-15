Відбулося жеребкування заключних стадій плей-офф Ліги чемпіонів

Англія представлена відразу чотирма клубами
Определились пары, которые сыграют в заключительных стадиях плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Итоги жеребьевки 1/4 финала:
"Аякс" (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия)
"Тоттэнхэм Хотспур" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Полуфиналы:
Победитель пары "Тоттенхэм" - "Ман Сити" / "Аякс" - "Юве"
Победитель пары "Барса" - "МанЮ" / "Ливерпуль" - "Порту
Хозяином финала будет победитель первого полуфинала.
Первые четвертьфинальные игры Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные - 7 и 8 мая. Финальный матч состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.
Напомним, Напомним, в нынешнем сезоне Украину в турнире представлял донецкий "Шахтер", однако подопечные Паулу Фонсеки не смогли преодолеть групповой этап.