ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    14.03.2019 - 07:00
Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Фото: (twitter.com/ChampionsLeague)

Англія представлена відразу чотирма клубами

Стали відомі всі команди, які гратимуть у чвертьфіналах Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 років. Про це повідомляється в Twitter УЄФА.

Останніми учасниками 1/4 фіналу стали "Ліверпуль" і "Барселона". До цього в 1/4 фіналу пройшли "Аякс", "Ювентус", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Порто" і "Тоттенхем".

Таким чином, від Англії в турнірі залишилися відразу 4 клуби. За однією команді представляють Італію, Іспанію, Голландію та Португалію.

Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Жеребкування 1/4 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів пройде 15 березня в 11:00 за київським часом. Перші матчі відбудуться 9 і 10 квітня, відповіді - 16 і 17 квітня.

Фінал Ліги чемпіонів-2019 відбудеться в Мадриді 1 червня на стадіоні "Ванда Метрополітано".

"Ліверпуль" вибив "Баварію" і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Шальке" зазнав найбільшої поразки для німецьких клубів у Лізі чемпіонів
Новини України плей-оффжеребьевкаЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся