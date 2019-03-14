Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Фото: (twitter.com/ChampionsLeague)

Англія представлена відразу чотирма клубами

Стали відомі всі команди, які гратимуть у чвертьфіналах Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 років. Про це повідомляється в Twitter УЄФА.

Останніми учасниками 1/4 фіналу стали "Ліверпуль" і "Барселона". До цього в 1/4 фіналу пройшли "Аякс", "Ювентус", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Порто" і "Тоттенхем".

Таким чином, від Англії в турнірі залишилися відразу 4 клуби. За однією команді представляють Італію, Іспанію, Голландію та Португалію.

Жеребкування 1/4 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів пройде 15 березня в 11:00 за київським часом. Перші матчі відбудуться 9 і 10 квітня, відповіді - 16 і 17 квітня.

Фінал Ліги чемпіонів-2019 відбудеться в Мадриді 1 червня на стадіоні "Ванда Метрополітано".