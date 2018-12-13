"Шахтар" втратив перемогу над "Ліоном" і залишає Лігу чемпіонів

Фото: "Шахтар" - "Ліон" (shakhtar.com)

Донецький клуб тепер візьме участь в плей-офф Ліги Європи

Донецький "Шахтар" втратив перемогу над французьким "Ліоном" у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч проходила на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 1:1.

На гол Мораеса в середині першого тайму після перерви відповів точним ударом Набіл Фекір.

Таким чином, "Ліон" не дозволив "гірникам" випередити себе в турнірній таблиці групи F і відправляється в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тоді як донецький клуб тепер візьме участь в плей-офф Ліги Європи.

У паралельному матчі квартету "Манчестер Сіті" на своєму полі обіграв німецький "Хоффенхайм" з рахунком 2: 1. Англійський клуб фінішував на першому місці в турнірній таблиці групи, "Хоффенхайм" - на четвертій сходинці.