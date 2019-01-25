Відбулося жеребкування групового етапу Копа Америка-2019

Фото: Кубок Америка (twitter.com/CONMEBOL)

Турнір пройде з 14 червня по 7 липня в Бразилії

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в ніч на 25 січня відбулося жеребкування 46 за рахунком Копа Америка, який пройде влітку нинішнього року. Про це повідомляється в Twitter турніру.

У змаганні візьмуть участь 10 збірних КОНМЕБОЛ (Північна Америка) і дві запрошені команди з Азії - Катар і Японія.

Група А: Бразилія, Болівія, Венесуела, Перу

Група В: Аргентина, Колумбія, Парагвай, Катар

Група С: Уругвай, Еквадор, Японія, Чилі

Estos son los resultados para el choque de los verdaderos titanes. ¡Que el mundo sienta la vibración sudamericana ¡Así se jugará la CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/Wa65qhHBxL — Copa América (@CopaAmerica) January 24, 2019

Турнір буде проходити з 14 червня по 7 червня 2019 року в п'яти бразильських містах: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Порту-Алегрі, Белу-Орізонті і Салвадоре.

Чинним володарем трофея є команда Чилі, яка тріумфувала на двох останніх турнірах.