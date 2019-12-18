Стали відомі пари 1/4 фіналу Кубка України

За підсумками жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону 2019/20 визначилися пари суперників. Трансляція заходу відбулася на Youtube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

На цій стадії представлені п'ять команд української Прем'єр-ліги (УПЛ), дві команди з Першої ліги, а також одна команда з Другої.

"Динамо" (Київ) - "Олександрія" (Олександрія)

"Мінай" (Ужгород) - "Інгулець" (Петрове)

"Маріуполь" (Маріуполь) - "Альянс" (Липова Долина)

"Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава)

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 4 березня 2020 року (поєдинків у відповідь регламентом турніру не передбачено). Фінал запланований на 13 травня.

Виконком УАФ у ролі господаря фіналу Кубка затвердив Тернопіль. Однак для проведення гри на арені повинні усунути низку проблем: недостатнє освітлення, невідповідність віп-ложі і медіа-зони стандартам, відсутність умов для телетрансляції. Резервним місцем проведення затверджена "Арена Львів".

Нагадаємо, чинний володар Кубка "Шахтар" вибув в 1/8 фіналу. Таким чином, донецька команда вперше за 10 років не гратиме у вирішальному матчі турніру.