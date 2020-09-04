До правління НБУ увійшов ще один виходець з ПриватБанку

Рада Національного банку України призначила заступником голови НБУ Ярослава Матузку. Він змінив на цій посаді Романа Борисенка, який звільнився наприкінці серпня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, кандидатуру подав голова НБУ Кирило Шевченко.

На посаді заступника голови НБУ Ярослав Матузка відповідатиме за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.

До призначення Матузка із 2016 року працював у ПриватБанку, зокрема із 2018 року - керівником напряму з юридичної координації діяльності банку.

Крім того, був членом наглядової ради Укргазбанку у 2010-2017 роках та членом ревізійної комісії Ощабданку у 2011-2014 роках.

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ змінилося декілька топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.

Зокрема, заступником голови НБУ призначений Олексій Шабан, який раніше працював у ПриватБанку. На цій посаді він замінив Сергія Холода та відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Також Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія замість Олега Чурія.