Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, - Джуліані

Американський фінансист Джордж Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, включаючи Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал New York.

Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зробив відповідну заяву в інтерв'ю журналау 8 грудня повернення в Нью-Йорк з поїздки в Україну. Джуліані стверджує, що Сорос "контролював" Йованович.

"Всі чотири посла там в Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", - сказав Джуліані.

Раніше колишній мер Нью-Йорка і особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади.

РБК-Україна писало, що Джуліані заявляв, що причиною звільнення Марі Йованович з посади посла США в Україні стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента.

Нагадаємо, 7 травня посла США в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона була послом США в Україні протягом трьох років.