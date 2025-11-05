Сорок тысяч детей-сирот ждут собственного жилья. Рада может принять законопроект до конца года

Сейчас в очереди на получение жилья от государства стоит более 40 тысяч детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Однако, планируется, что вскоре государство будет предоставлять им жилье для постоянного проживания уже в течение месяца после окончания сроков их пребывания в детских домах и приемных семьях.

Как пишет РБК-Украина , об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Соответствующий законопроект Верховная Рада обязана окончательно принять до конца текущего года. Госбюджет получит за это 400 млн евро от ЕС.

По ее словам, речь идет о принятии во втором чтении законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который является обязательством Украины перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility, согласно которой государство получает от международных партнеров 50 млрд евро до 2027 года. Именно этот законопроект является тем индикатором программы, за выполнение которого госбюджет получит от ЕС транш в не менее 400 млн евро.

Принятие законопроекта №12377, пояснила парламентарий, дает старт масштабной реформе жилищной политики, цель которой - запустить эффективные механизмы решения жилищного вопроса тех граждан, которые в этом нуждаются. Жилье для них будет предоставляться или во временное пользование - в социальную или служебную аренду, или будет приобретено с помощью ряда специальных льготных инструментов. В частности, нескольких льготных ипотек, жилищных кооперативов и тому подобное.

"Одна из важнейших новаций законопроекта, без которой реформа жилищной политики будет невозможной, - запрет приватизации жилья, который начнет действовать с момента окончания военного положения. Без этого государство не сможет сформировать государственный жилищный фонд, из которого это жилье будет предоставляться временно в социальную или служебную аренду", - акцентировала Елена Шуляк.

Однако, на определенную категорию граждан запрет приватизации не будет распространяться. Так, бесплатное жилье от государства в собственность будут получать:

военнослужащие и их семьи;

представители Национальной полиции;

представители ГСЧС;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

"Для этих категорий будет действовать специальное законодательство, которое, несмотря на отмену практики раздачи бесплатного жилья от государства, позволит им его приватизацию. Более того, для них будет введена внеочередность его получения", - сообщила Шуляк.

Нардеп объяснила, как будет функционировать будущий механизм, - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, государство будет предоставлять жилье для постоянного проживания уже в течение месяца после окончания сроков их пребывания в детских домах и приемных семьях. Также это может быть социальное жилье до предоставления им благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Кроме этого, такие граждане смогут выбрать денежную компенсацию, если предложенное жилье им по каким-то критериям не подойдет. Более того, получение такого жилья от государства не будет лишать их права на государственную поддержку в виде льготных кредитов на строительство жилья.

"Когда государство берет на себя ответственность за ребенка, эта ответственность не заканчивается в 18 лет. Она продолжается до момента, когда у ребенка появляются собственные ключи от дома. Соответственно, наша задача при наработке нового жилищного законодательства - создать действенную систему гарантий, которая позволит каждому ребенку иметь не только право на жилье, но и реальную возможность его получить", - отметила Елена Шуляк.

Напоследок нардеп добавила - сейчас в специальной очереди на получение жилья от государства стоит более 40 тысяч детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Но ежегодно не более 1 тысячи граждан этой категории такое жилье получают.

Причина проста - из-за приватизации жилищного фонда 90-х годов прошлого века государство и общины не имеют жилого фонда, из которых оно должно выдаваться. Принятие законопроекта №12377 и следующих двух, которые являются законодательной основой для проведения жилищной реформы, должно это исправить.