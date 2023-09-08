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Рубашка вместо футболки. Итальянский клуб красиво почтил визитку легендарного города

Фото: "Венеция" приучила к красивому дизайну формы (facebook.com/veneziafc)
Автор: Антон Федорцив

Скромная "Венеция" в очередной раз покорила публику неожиданными дизайнерскими решениями в футбольной экипировке. На этот раз "оранжево-черно-зеленые" отсалютовали знаменитым гондольерам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Twitter клуба.

Команда со стадиона "Пьерлуиджи Пенцо" представила третий вариант игровой формы. В резервный комплект попала рубашка вместо привычной футболки.

Верхняя часть формы сделана в честь гондольеров Венеции – знаменитых перевозчиков на лодках города на воде. Рубашка получила горизонтальные белые и черные полосы. Также сюда попали герб клуба и логотип технического спонсора Kappa. Дизайн помогли разработать немцы из компании Burau Borsche.

Концепт экипировки в ретро-стиле положился на минимализм. За элегантность же отвечает красный воротничок вроде поло и его треугольные детали. Величие города и клуба призваны символизировать золотые надписи и эмблемы.

Прекрасный экипировочный дизайн пока не коррелируется с успехом "Венеции" на футбольном поле. Сезон 2023/24 венецианцы начали во втором дивизионе Италии – Серии B. Команда в этом году не смогла вернуться в футбольную элиту, уступив в плей-офф.

 

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

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