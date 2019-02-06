У змагання Кубка світу з біатлону в Канаді внесуть зміни через морози

Деякі гонки будуть перенесені, деякі - скорочені

Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе внесут изменения в календарь соревнований под погодные условия. Об этом сообщает NRK.

Синоптики прогнозируют температуру около -30 °C в ближайшие выходные, тогда как по правилам Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмены не могут выходить на старт при температуре ниже -20 °C.

В итоге, организаторы приняли решение сократить дистанцию мужской индивидуальной гонки с 20 до 15 километров, а женской с 15 - до 12,5 километра. Гонка запланирована на 7 февраля.

Кроме того, эстафеты и масс-старты будут проведены на день раньше - 8 и 9 февраля соответственно.

Восьмой этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.

Напомним, биатлонная сборная Украины внесла коррективы в состав на заокеанские этапы.