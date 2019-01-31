Біатлонна збірна України внесла корективи до складу на заокеанські етапи

Фото: Руслан Ткаленко (biathlon.com.ua)

Ткаленко ухвалив рішення залишитися в Антхольці

У попередні склади збірних України з біатлону для поїздки на два заокеанських етапа Кубка світу внесені корективи. Про це повідомили старші тренери команд Андрій Прокунін і Юрай Санітра, передає biathlon.com.ua.

У чоловічій команді Руслан Ткаленко, чия участь в гонках в Кенморі (Канада) планувалося спочатку, залишився в Антхольці, де буде готуватися до чемпіонату Європи. Таким чином, на сьомому етапі Кубка світу буде заявлений Тарас Лесюк, який в попередньому варіанті запрошувався з розрахунком на етап в Солт-Лейк-Сіті (США).

У жіночій збірній зміни пов'язані з Марією Кручовой, яка буде заявлена ​​на обидва етапи, і розглядається варіант її участі в індивідуальній гонці. Але все буде залежати від самопочуття спортсменки безпосередньо в день подачі заявки на гонку.

Повний склад команди на сьомий етап Кубка світу виглядає так:

Жінки

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Юлія Журавок

Надія Бєлкіна

Марія Кручова

Яна Бондар

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Артем Тищенко

Тарас Лесюк

7-й етап Кубка світу стартує 7 лютого у канадському Кенморі! Тримайте розклад змагань, аби не пропустити вечірній... Опубліковано UA:БІАТЛОН Вівторок, 29 січня 2019 р.

Після закінчення стартів в Кенморі Журавок, Прима та Семенов повернуться в Європу для проведення тренувальних зборів перед чемпіонатом Європи, який пройде в Раубічах з 20 по 24 лютого. Решта спортсмени будуть заявлені на восьмий етап Кубка світу.

Нагадаємо, біатлонна збірна України в етіпа Оберхофі була представлена розширеним складом.