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Біатлонна збірна України внесла корективи до складу на заокеанські етапи

Новини » Спорт    31.01.2019 - 17:47
Біатлонна збірна України внесла корективи до складу на заокеанські етапи
Фото: Руслан Ткаленко (biathlon.com.ua)

Ткаленко ухвалив рішення залишитися в Антхольці

У попередні склади збірних України з біатлону для поїздки на два заокеанських етапа Кубка світу внесені корективи. Про це повідомили старші тренери команд Андрій Прокунін і Юрай Санітра, передає biathlon.com.ua.

У чоловічій команді Руслан Ткаленко, чия участь в гонках в Кенморі (Канада) планувалося спочатку, залишився в Антхольці, де буде готуватися до чемпіонату Європи. Таким чином, на сьомому етапі Кубка світу буде заявлений Тарас Лесюк, який в попередньому варіанті запрошувався з розрахунком на етап в Солт-Лейк-Сіті (США).

У жіночій збірній зміни пов'язані з Марією Кручовой, яка буде заявлена ​​на обидва етапи, і розглядається варіант її участі в індивідуальній гонці. Але все буде залежати від самопочуття спортсменки безпосередньо в день подачі заявки на гонку.

Повний склад команди на сьомий етап Кубка світу виглядає так:

Жінки

Олена Підгрушна
Юлія Джима
Юлія Журавок
Надія Бєлкіна
Марія Кручова
Яна Бондар

Чоловіки

Дмитро Підручний
Артем Прима
Сергій Семенов
Артем Тищенко
Тарас Лесюк

 

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Опубліковано UA:БІАТЛОН Вівторок, 29 січня 2019 р.

Після закінчення стартів в Кенморі Журавок, Прима та Семенов повернуться в Європу для проведення тренувальних зборів перед чемпіонатом Європи, який пройде в Раубічах з 20 по 24 лютого. Решта спортсмени будуть заявлені на восьмий етап Кубка світу.

Нагадаємо, біатлонна збірна України в етіпа Оберхофі була представлена розширеним складом.

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