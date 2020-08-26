Соратницю Тихановской викликали в Слідчий комітет Білорусі

Слідчий комітет Білорусі викликав на допит члена Координаційної ради опозиції, соратницю Світлани Тихановсmкої та голову передвиборного штабу Віктора Бабарико Марію Колеснікову. Про причини виклику Колесникової не повідомляється.

Про це повідомляється на сторінці Telegram-каналу NEXTA Live.

"Слідчий комітет викликав на допит ще одного члена Координаційної ради - Марію Колеснікова", - йдеться в повідомленні.

Раніше на допит викликали нобелівського лауреата з літератури, білоруську письменницю Світлана Алексієвич.

Як відомо, Координаційна рада була створена штабом опозиціонерки Світлани Тихановської для передачі влади в Білорусі. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади.

Нагадаємо, раніше в Слідчий комітет викликали Павла Латушка.

Крім того, Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції.