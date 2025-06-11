Соратнику Путина привиделся "распад США" из-за бунтов в Калифорнии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, такой распад якобы может случиться в ближайшее время.

"В то время, как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад станут США: страна не выдержит тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность в США только нарастает", - отметил Пушков.

В качестве главного аргумента он приводит беспорядки и протесты в Калифорнии против миграционной политики Дональда Трампа. События в городе Лос-Анджелес он считает "гражданской войной, развязанной демократами".

Пушков прямо обвиняет американскую власть в "прямой причастности к организации погромов".

"В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами, поддоны с которыми кто-то заботливо расставил по всему Лос-Анжелесу, как и в ходе бунтов в 2020-го. Повсюду развеваются мексиканские флаги, ставшие символом бунта нелегальных мигрантов, которых Трамп намерен выслать из страны", - добавил он.

По мнению соратника Путина, все это свидетельствует якобы о приближении США к распаду. Он даже отметили, что "в 21-ом веке Соединенные Штаты могут стать Разъединенными Штатами".

Кто такой Алексей Пушков

Важно понимать, что Алексей Пушков не рядовой российский парламентарий. Это потомственный советский и российский дипломат, родившийся в Китае.

Алексей Пушков также возглавляет делегацию Федерального собрания РФ в ПАСЕ. А еще является видным представителем правящей "Единой России" и одним из авторов поправок к конституции, которые фактически позволили Путину оставаться "пожизненным президентом".