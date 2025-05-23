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Соратник Медведчука и экс-чиновник: каких коллаборантов передали РФ в рамках обмена

Пятница 23 мая 2025 21:50
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Соратник Медведчука и экс-чиновник: каких коллаборантов передали РФ в рамках обмена Фото: Александр Тарнашинский и Виктор Медведчук (соцсети)
Автор: Иван Носальский

Украина в рамках обмена пленными выдала России 70 коллаборантов. Среди них - соратник "кума Путина" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта "Хочу к своим".

Александр Тарнашинский

Александр Тарнашинский - политический деятель, соратник Виктора Медведчука и один из лидеров партии "Украинский выбор".

Соратник Медведчука и экс-чиновник: каких коллаборантов передали РФ в рамках обменаФото: Александр Тарнашинский (hochuksvoim.com)

В 2022 году он был задержан СБУ по подозрению в подготовке к свержению конституционного строя Украины и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Следствие установило, что Тарнашинский создавал на территории Украины благотворительные фонды и общественные организации, через которые планировалось поступление средств из России для проведения мероприятий, направленных на дискредитацию украинской власти и подготовку к захвату государственной власти.

В частности, он вместе с сообщниками планировал направлять обращения и письма российскому диктатору Владимиру Путину.

В 2023 году Тарнашинский был приговорен к 5 годам лишения свободы по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины.

Василий Мехеда

Василий Мехеда - бывший сотрудник секретариата Кабмина Украины. С 2006 года передавал российским спецслужбам секретные документы, включая материалы с грифом "секретно".

Соратник Медведчука и экс-чиновник: каких коллаборантов передали РФ в рамках обменаФото: Василий Мехеда (hochuksvoim.com)

В 2007 году встретился в Москве с представителями ФСБ, получив от них оборудование для фотографирования документов и средства связи. Сотрудничество продолжалось до 2022 года.

В апреле 2022 года был задержан СБУ и признал свою вину. В декабре 2023 года суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

Виталий Васильев

Виталий Васильев - был подполковником аналитического отдела УСБУ в Луганске. В феврале 2020 года получил паспорт так называемой "ЛНР" и переехал в Луганск. Там встретился с сотрудником "МГБ ЛНР" и предоставил информацию о сотрудниках СБУ, которых планировали использовать для подрывной деятельности против Украины.

Соратник Медведчука и экс-чиновник: каких коллаборантов передали РФ в рамках обменаФото: Виталий Васильев (hochuksvoim.com)

Впоследствии передал оккупационным властям сведения о 14 сотрудниках СБУ.

Он был задержан и осужден к 5 годам лишения свободы за государственную измену.

Напомним, ранее стало известно, что Украина в рамках обмена пленными с Россией передала 70 коллаборантов. Их обменяли на гражданских заложников.

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