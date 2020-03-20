Суперник Ломаченка висловив невдоволення через невизначеність з боєм

Володар пояса IBF у легкій вазі Теофімо Лопес висловив невдоволення через невизначеність з боєм проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка. Про це повідомляє ESPN.

Напередодні стало відомо, що український боксер прибув на батьківщину, перервавши підготовку до об'єднавчого бою через коронавірус.

"З Ломаченко було важко вести переговори. Він хотів більший відсоток прибутку. Ми довго не могли домовитися, але коли це сталося, вони відправили його назад в Україну. Я нічого не розумію, я просто засмучений від того, як він підходить до всіх цих речей. Я хочу провести цей бій для фанатів, але ми не збираємося чекати Ломаченко", - сказав Лопес.

Американський боксер додав, що він вже деякий час хоче піднятися в ваговій категорії.

"Єдине, що мені заважає - бій з Ломаченко. Якщо цей поєдинок не відбудеться, це не моя вина", - зазначив він.

Можливе перенесення поєдинку між спортсменами ще не узгоджене. Спочатку бій був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу може бути перенесений другий бій Олександра Усика в суперважкій вазі.