"Співвідношення 55 на 45". Арестович запевнив в оптимістичній ситуації для України

"В цілому ситуація для нас оптимістична. У співвідношенні 55 на 45. Але противник продовжує здійснювати повітряні та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та продовжує нищити житлові квартали", - сказав Арестович.

Зазначимо, радник керівника Офісу президента також повідомив, що російські війська поки не можуть почати наступальні дії в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 37 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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