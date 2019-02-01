Повідомлення про замінування вокзалу у Фастові не підтвердилося

Поліція не знайшла вибухівку у електричці "Київ-Козятин"

Полиция не нашла взрывчатку на железнодорожном вокзале в Фастове 1 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне электропоезда "Киев-Козятин", находится человек, который планирует доехать до станции Фастов и заминировать вокзал тротилом.

На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи. Сразу поезд разместили на запасную железнодорожную колею, провели проверку пассажиров. Сотрудники полиции полностью обследовали железнодорожный транспорт, прилегающую территорию и исключили возможность заминировании: каких-либо взрывчатых веществ не обнаружено.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Фастов оперативным путем установили номер мобильного, с которого поступило сообщение и его владельца. Им оказался 33-летний местный житель.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о'объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, чтобы доказать причастность молодого человека к совершенному правонарушения – ложного сообщения о преступлении.

Напомним, в Киеве полиция 1 января проверяет сообщение о минировании больницы на улице Кондратюка (Минский массив).

РБК-Украина писало, что в Кривом Роге 30 января в полицию поступила информация о минировании шести школ. Детей было эвакуировано.