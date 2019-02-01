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У Києві перевіряють повідомлення про замінування лікарні

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 10:25
У Києві перевіряють повідомлення про замінування лікарні
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Перевірка відбувається у лікарні на вулиці Кондратюка

У Києві поліція перевіряє повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка (Мінський масив). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва

Як зазначається, повідомлення про те, що в лікарні закладено вибухівку, на спецлінію 102 надійшло близько 9:00. На місце події негайно виїхали усі профільні служби.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та лікарі. Триває перевірка будівлі та прилеглої до неї території.

Інформацію внесено до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана відповідна правова кваліфікація події. Працівники поліції проводять заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Зазначимо, на вулиці Кондратюка знаходиться Київська міська клінічна лікарня №8.

Нагадаємо, у Кривому Розі 30 січня до поліції надійшла інформація про замінування шести шкіл. Дітей було евакуйовано.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві 19 січня невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Магелан", який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова. 

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