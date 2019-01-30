У Кривому Розі перевіряють інформацію про замінування шести шкіл

Фото: евакуація дітей (facebook.com/PoliceDniproRegion)

На місці працюють поліція та вибухотехніки

Поліція перевіряє інформацію про замінування шести шкіл у Кривому Розі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області у Facebook.

Як зазначається, повідомлення надійшло до поліції 30 січня о близько 10:00 ранку. Для перевірки приміщень та прилеглої до шкіл території на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи та вибухотехніки.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Нагадаємо, у Києві 19 січня невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Магелан", який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова.

РБК-Україна писало, що у Дніпрі у школі №122 учень розпорошив перцевий балончик під час уроку. Унаслідок інциденту шестеро дітей потрапили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Одеській області співробітники СБУ викрили п`ятьох зловмисників, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.