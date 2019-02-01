ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Наука і техніка
Авто
Війна
Спорт
Тварини
Курйози
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повідомлення про замінування вокзалу у Фастові не підтвердилося

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 12:05
Повідомлення про замінування вокзалу у Фастові не підтвердилося
Фото: вокзал у Фастові (maxiwell83.livejournal.com)

Поліція не знайшла вибухівку у електричці "Київ-Козятин"

Поліція не знайшла вибухівку на залізничному вокзалі у Фастові 1 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Київській області

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про те, що у вагоні електропотягу "Київ-Козятин", знаходиться чоловік, який планує доїхати до станції Фастів і замінувати вокзал тротилом.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, фахівці-вибухотехніки, кінологи. Одразу потяг розмістили на запасну залізничну колію, провели перевірку пасажирів. Працівники поліції повністю обстежили залізничний транспорт, прилеглу територію та виключили можливість замінування: будь-яких вибухових речовин не виявлено.  

Працівники лінійного відділу поліції на станції Фастів оперативним шляхом встановили номер мобільного, з якого надійшло повідомлення та його власника. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять усі необхідні заходи, щоб довести причетність молодого чоловіка до скоєного правопорушення – неправдивого повідомлення про злочин.

Нагадаємо, у Києві поліція 1 січня перевіряє повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка (Мінський масив). 

РБК-Україна писало, що у Кривому Розі 30 січня до поліції надійшла інформація про замінування шести шкіл. Дітей було евакуйовано.

В Україні зменшилася кількість вбивств в минулому році Поліція встановила особу замовника замаху на офіцера у Харкові
Новини України полициямінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся