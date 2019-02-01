Повідомлення про замінування вокзалу у Фастові не підтвердилося

Фото: вокзал у Фастові (maxiwell83.livejournal.com)

Поліція не знайшла вибухівку у електричці "Київ-Козятин"

Поліція не знайшла вибухівку на залізничному вокзалі у Фастові 1 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Київській області.

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про те, що у вагоні електропотягу "Київ-Козятин", знаходиться чоловік, який планує доїхати до станції Фастів і замінувати вокзал тротилом.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, фахівці-вибухотехніки, кінологи. Одразу потяг розмістили на запасну залізничну колію, провели перевірку пасажирів. Працівники поліції повністю обстежили залізничний транспорт, прилеглу територію та виключили можливість замінування: будь-яких вибухових речовин не виявлено.

Працівники лінійного відділу поліції на станції Фастів оперативним шляхом встановили номер мобільного, з якого надійшло повідомлення та його власника. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять усі необхідні заходи, щоб довести причетність молодого чоловіка до скоєного правопорушення – неправдивого повідомлення про злочин.

Нагадаємо, у Києві поліція 1 січня перевіряє повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка (Мінський масив).

РБК-Україна писало, що у Кривому Розі 30 січня до поліції надійшла інформація про замінування шести шкіл. Дітей було евакуйовано.