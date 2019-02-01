Повідомлення про замінування лікарні у Києві не підтвердилося

Поліція завершила обстеження території

Сообщение о минировании больницы на улице Кондратюка (Минский массив) 1 февраля в Киеве не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции.

Как отмечается, проверку медицинского учреждения и прилегающей к нему территории завершено: никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. Больница работает в штатном режиме. На время обследования здания проводилась частичная эвакуация людей.

Кроме того, начато уголовное производство по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан (ст. 259 Уголовного кодекса Украины). За совершение такого правонарушения предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Правоохранители пытаются найти женщину, которая предоставила ложное сообщение о заминировании.

Напомним, сообщение о том, что в Киевской городской клинической больнице №8 заложена взрывчатка, на спецлинию 102 поступило около 9:00. На место происшествия немедленно выехали все профильные службы.

Кроме того, сегодня, 1 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне электропоезда "Киев-Козятин", находится человек, который планирует доехать до станции Фастов и заминировать вокзал тротилом. Однако после обследования электрички на остановке Фастов, а также на территории вокзала взрывчатки не нашли.