Повідомлення про замінування лікарні у Києві не підтвердилося

Фото: лікарня №8 (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція завершила обстеження території

Повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка (Мінський масив) 1 лютого у Києві не підтвердилося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.

Як зазначається, перевірку медичного закладу та прилеглої до нього території завершено: жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Лікарня працює у штатному режимі. На час обстеження будівлі проводилася часткова евакуація людей.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 Кримінального кодексу України). За вчинення такого правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, повідомлення про те, що в Київській міській клінічній лікарні №8 закладено вибухівку, на спецлінію 102 надійшло близько 9:00. На місце події негайно виїхали усі профільні служби.

Крім того, сьогодні, 1 лютого, до поліції надійшло повідомлення про те, що у вагоні електропотягу "Київ-Козятин", знаходиться чоловік, який планує доїхати до станції Фастів і замінувати вокзал тротилом. Однак після обстеження електрички на зупинці Фастів, а також на території вокзалу вибухівки не знайшли.